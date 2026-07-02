Erste Schätzungen: Pareto Bank ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pareto Bank ASA äußert sich voraussichtlich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Pareto Bank ASA für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,38 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,44 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Pareto Bank ASA 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 310,9 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 50,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Pareto Bank ASA 623,4 Millionen NOK umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,55 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,13 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 1,27 Milliarden NOK, gegenüber 2,36 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at