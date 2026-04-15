Pareto Bank ASA Aktie
WKN DE: A2AKVR / ISIN: NO0010397581
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pareto Bank ASA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Pareto Bank ASA wird voraussichtlich am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen, dass Pareto Bank ASA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,16 NOK je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 298,6 Millionen NOK gegenüber 605,1 Millionen NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 50,65 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,38 NOK im Vergleich zu 8,13 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,23 Milliarden NOK, gegenüber 2,36 Milliarden NOK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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