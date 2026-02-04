Erste Schätzungen: Park Hotels Resorts öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Park Hotels Resorts wird voraussichtlich am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,056 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Park Hotels Resorts 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Park Hotels Resorts soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 623,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 625,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,300 USD, gegenüber 1,01 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 2,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,60 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

