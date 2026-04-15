Park Hotels & Resorts Aktie

Park Hotels & Resorts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AQ45 / ISIN: US7005171050

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Park Hotels Resorts verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Park Hotels Resorts öffnet voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,049 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Park Hotels Resorts noch -0,290 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Park Hotels Resorts in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 607,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 630,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,455 USD, gegenüber -1,430 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 2,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,54 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Park Hotels & Resorts Inc Registered Shs When Issued

mehr Nachrichten

Analysen zu Park Hotels & Resorts Inc Registered Shs When Issued

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Park Hotels & Resorts Inc Registered Shs When Issued 9,70 0,00% Park Hotels & Resorts Inc Registered Shs When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX in Grün-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen