Erste Schätzungen: Park Hotels Resorts verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Park Hotels Resorts öffnet voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,049 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Park Hotels Resorts noch -0,290 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Park Hotels Resorts in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 607,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 630,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,455 USD, gegenüber -1,430 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 2,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,54 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at