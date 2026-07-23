Park Hotels & Resorts Aktie
WKN DE: A2AQ45 / ISIN: US7005171050
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Park Hotels Resorts verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Park Hotels Resorts lädt voraussichtlich am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,252 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Park Hotels Resorts ein EPS von -0,020 USD je Aktie vermeldet.
11 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 659,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 672,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,476 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,430 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,52 Milliarden USD, gegenüber 2,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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