Parker Hannifin Aktie

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WKN: 855950 / ISIN: US7010941042

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16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Parker Hannifin legt Quartalsergebnis vor

Parker Hannifin wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 24 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 7,84 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Parker Hannifin noch ein Gewinn pro Aktie von 7,37 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,84 Prozent auf 5,40 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Parker Hannifin noch 4,96 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 26 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 31,01 USD je Aktie, gegenüber 27,12 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 22 Analysten durchschnittlich auf 21,28 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 19,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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