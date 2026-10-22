Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Parker Hannifin mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Parker Hannifin lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
20 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,21 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD erwirtschaftet worden.
14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,24 Prozent auf 5,81 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 35,73 USD, wohingegen im Vorjahr noch 28,48 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,98 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 21,50 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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