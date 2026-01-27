Erste Schätzungen: Parsons präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Parsons lädt voraussichtlich am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,791 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Parsons 0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,67 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,73 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,21 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,12 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 6,43 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 6,75 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at