Parsons Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PJFZ / ISIN: US70202L1026
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Parsons stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Parsons wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,756 USD. Dies würde einem Zuwachs von 51,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Parsons 0,500 USD je Aktie vermeldete.
12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,44 Prozent auf 1,61 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,29 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,20 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 6,65 Milliarden USD, gegenüber 6,36 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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