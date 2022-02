Erste Schätzungen: Parsons zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Parsons präsentiert in der voraussichtlich am 23.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,534 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 944,5 Millionen USD gegenüber 964,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,05 Prozent.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD, gegenüber 1,90 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 3,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,92 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at