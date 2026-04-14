Parsons Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PJFZ / ISIN: US70202L1026
|
14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Parsons zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Parsons äußert sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
13 Analysten schätzen, dass Parsons für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,686 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,600 USD je Aktie erwirtschaftet.
Parsons soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,20 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,66 Milliarden USD, gegenüber 6,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Parsons Corporation Registered Shs
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Parsons zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Parsons stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Parsons präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Parsons zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)