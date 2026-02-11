Erste Schätzungen: Pason Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pason Systems veröffentlicht voraussichtlich am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,143 CAD gegenüber 0,210 CAD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Pason Systems in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,39 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 98,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 107,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,728 CAD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,53 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 409,5 Millionen CAD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 414,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at