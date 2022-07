Erste Schätzungen: Pason Systems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pason Systems wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,166 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 176,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,060 CAD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 59,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43,6 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Pason Systems für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 69,4 Millionen CAD aus.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,870 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,410 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 310,3 Millionen CAD, gegenüber 206,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

