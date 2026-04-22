Erste Schätzungen: Pason Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pason Systems öffnet voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,200 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,0 Prozent verringert. Damals waren 0,250 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pason Systems in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 100,6 Millionen CAD im Vergleich zu 113,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,830 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,680 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 415,1 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 419,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at