Erste Schätzungen: Patria Investment legt Quartalsergebnis vor

Patria Investment wird voraussichtlich am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,451 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 24,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 117,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 154,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,22 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,470 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 337,8 Millionen USD, gegenüber 374,5 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at