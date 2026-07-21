Pattern Grou a Aktie
WKN DE: A41K8F / ISIN: US70339W1045
|
21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Pattern Group A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Pattern Group A wird voraussichtlich am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,119 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pattern Group A 0,090 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 36,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 817,2 Millionen USD gegenüber 598,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,557 USD im Vergleich zu -0,890 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 3,31 Milliarden USD, gegenüber 2,50 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pattern Group Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Pattern Group A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Pattern Group Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Pattern Group Inc Registered Shs -A-
|26,49
|-5,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGewinne an den US-Börsen -- ATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An der Wall Street dominieren die Bullen. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.