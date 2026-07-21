Erste Schätzungen: Pattern Group A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pattern Group A wird voraussichtlich am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,119 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pattern Group A 0,090 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 36,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 817,2 Millionen USD gegenüber 598,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,557 USD im Vergleich zu -0,890 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 3,31 Milliarden USD, gegenüber 2,50 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at