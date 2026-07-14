Patterson-UTI Energy Aktie

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WKN: 905153 / ISIN: US7034811015

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Patterson-UTI Energy legt Quartalsergebnis vor

Patterson-UTI Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,046 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,130 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Minus von 5,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,15 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,109 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,63 Milliarden USD, gegenüber 4,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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