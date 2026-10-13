Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Patterson-UTI Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Patterson-UTI Energy stellt voraussichtlich am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,037 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Patterson-UTI Energy -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Patterson-UTI Energy 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,31 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Patterson-UTI Energy 1,18 Milliarden USD umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,010 USD, gegenüber -0,240 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 4,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,83 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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