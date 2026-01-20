Erste Schätzungen: Patterson-UTI Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Patterson-UTI Energy wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Patterson-UTI Energy für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,118 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,16 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,10 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,302 USD, gegenüber -2,440 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 4,78 Milliarden USD im Vergleich zu 5,38 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at