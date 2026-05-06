Paxman AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DTAT / ISIN: SE0009806284
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06.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Paxman Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Paxman Registered stellt voraussichtlich am 21.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,100 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,260 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 88,5 Millionen SEK – ein Plus von 31,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Paxman Registered 67,1 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 1,91 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,720 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 421,7 Millionen SEK, gegenüber 313,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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