Erste Schätzungen: Paxman Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Paxman Registered stellt voraussichtlich am 21.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,100 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,260 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 88,5 Millionen SEK – ein Plus von 31,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Paxman Registered 67,1 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 1,91 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,720 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 421,7 Millionen SEK, gegenüber 313,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at