12.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Paxman Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Paxman Registered lädt voraussichtlich am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Paxman Registered noch 0,640 SEK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 35,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 89,4 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 66,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,230 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 2,11 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 318,4 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 253,0 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at

