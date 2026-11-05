Erste Schätzungen: Paxman Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Paxman Registered lässt sich voraussichtlich am 20.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Paxman Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,400 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 107,6 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 23,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 86,9 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,22 SEK, gegenüber -0,720 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 415,7 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 313,4 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net