Paxman AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DTAT / ISIN: SE0009806284
|
05.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Paxman Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Paxman Registered lässt sich voraussichtlich am 20.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Paxman Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,400 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 107,6 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 23,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 86,9 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,22 SEK, gegenüber -0,720 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 415,7 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 313,4 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Paxman AB Registered Shs
|
05.11.26
|Erste Schätzungen: Paxman Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.08.26
|Ausblick: Paxman Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.26
|Erste Schätzungen: Paxman Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.05.26
|Ausblick: Paxman Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.26
|Erste Schätzungen: Paxman Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Paxman AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Paxman AB Registered Shs
|5,45
|-3,54%