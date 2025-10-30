Paxman AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DTAT / ISIN: SE0009806284
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Paxman Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Paxman Registered gibt voraussichtlich am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,000 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Paxman Registered 0,260 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 42,39 Prozent auf 92,3 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,080 SEK, während im vorherigen Jahr noch 2,11 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 334,2 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 253,0 Millionen SEK waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Paxman AB Registered Shsmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Paxman Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
19.08.25
|Ausblick: Paxman Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Erste Schätzungen: Paxman Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Paxman AB Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Paxman AB Registered Shs
|6,10
|3,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.