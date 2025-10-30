Paxman AB Registered Shs Aktie

Paxman AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTAT / ISIN: SE0009806284

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Paxman Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Paxman Registered gibt voraussichtlich am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,000 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Paxman Registered 0,260 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 42,39 Prozent auf 92,3 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,080 SEK, während im vorherigen Jahr noch 2,11 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 334,2 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 253,0 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at

