Erste Schätzungen: Paycom Software verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Paycom Software wird voraussichtlich am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,45 USD aus. Im letzten Jahr hatte Paycom Software einen Gewinn von 2,02 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten ein Plus von 9,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 543,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 493,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,24 USD aus, während im Fiskalvorjahr 8,92 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,05 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,88 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at