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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Paylocity stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Paylocity wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 19 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,62 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Paylocity noch ein Gewinn pro Aktie von 0,860 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Paylocity nach den Prognosen von 18 Analysten 431,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 400,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,10 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,02 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,76 Milliarden USD, gegenüber 1,60 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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