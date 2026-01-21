Paylocity Aktie
WKN DE: A1XE9W / ISIN: US70438V1061
|
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Paylocity zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Paylocity wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
20 Analysten schätzen, dass Paylocity für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,660 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 20 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 408,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Paylocity einen Umsatz von 377,0 Millionen USD eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,49 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,02 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 1,72 Milliarden USD, gegenüber 1,60 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Paylocity Holding Corp
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Paylocity zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Paylocity präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Paylocity präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Paylocity Holding Corp
Aktien in diesem Artikel
|Paylocity Holding Corp
|119,00
|0,00%