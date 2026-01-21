Paylocity Aktie

Paylocity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XE9W / ISIN: US70438V1061

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Paylocity zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Paylocity wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

20 Analysten schätzen, dass Paylocity für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,660 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 20 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 408,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Paylocity einen Umsatz von 377,0 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,49 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,02 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 1,72 Milliarden USD, gegenüber 1,60 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

