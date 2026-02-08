Erste Schätzungen: Paymentus A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Paymentus A gibt voraussichtlich am 23.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,163 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 63,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,67 Prozent auf 313,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 257,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,654 USD je Aktie, gegenüber 0,350 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,18 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 871,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at