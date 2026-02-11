Erste Schätzungen: Payoneer gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Payoneer veröffentlicht voraussichtlich am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,058 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Payoneer 0,050 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 8,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 282,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 261,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,200 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,310 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 1,06 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 977,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at