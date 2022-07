Erste Schätzungen: Payoneer zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Payoneer wird voraussichtlich am 11.08.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorstellen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Payoneer für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,057 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,630 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 131,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 18,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,9 Millionen USD in den Büchern standen.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,099 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 563,1 Millionen USD, gegenüber 473,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at