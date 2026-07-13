PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|Erwartungen der Experten
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13.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PayPal gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
PayPal öffnet voraussichtlich am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 36 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,28 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PayPal noch 1,29 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 34 Analysten ein Plus von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,47 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,36 Milliarden USD umgesetzt.
Der Ausblick von 42 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,41 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 39 Analysten auf durchschnittlich 34,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 33,34 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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