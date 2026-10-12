PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|Expertise vor Bilanz
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PayPal präsentiert Quartalsergebnisse
PayPal veröffentlicht voraussichtlich am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 36 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,31 USD je Aktie gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
PayPal soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,72 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 34 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 41 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,38 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,41 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 38 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 34,76 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 33,34 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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