Erste Schätzungen: PayPal stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PayPal wird sich voraussichtlich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

34 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,27 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,29 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PayPal in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,81 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 33 Analysten durchschnittlich bei 8,05 Milliarden USD im Vergleich zu 7,76 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 41 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,41 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 39 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 34,09 Milliarden USD, gegenüber 33,34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at