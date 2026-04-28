Erste Schätzungen: Paysafe mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Paysafe wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,371 USD je Aktie gegenüber -0,330 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 424,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 401,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie, gegenüber -3,140 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,80 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at