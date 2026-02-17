Paysafe Aktie

Paysafe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DZYY / ISIN: BMG6964L2062

17.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Paysafe stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Paysafe äußert sich voraussichtlich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,363 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 32,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,540 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 441,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 420,1 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,86 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,360 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,70 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,70 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Paysafe Ltd Registered Shs

Analysen zu Paysafe Ltd Registered Shs

Paysafe Ltd Registered Shs 4,98 -2,35% Paysafe Ltd Registered Shs

