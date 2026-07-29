Paysafe Aktie
WKN DE: A3DZYY / ISIN: BMG6964L2062
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29.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Paysafe verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Paysafe wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,430 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Paysafe noch -0,850 USD je Aktie verloren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Paysafe in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 444,3 Millionen USD im Vergleich zu 428,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,19 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,140 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,70 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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