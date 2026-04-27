Erste Schätzungen: PaySign B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

PaySign B lässt sich voraussichtlich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PaySign B die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 27,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 45,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,238 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 107,6 Millionen USD, gegenüber 82,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at