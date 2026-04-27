PaySig b Aktie
WKN DE: A2PJFX / ISIN: US70451A1043
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PaySign B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
PaySign B lässt sich voraussichtlich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PaySign B die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 27,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 45,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,238 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 107,6 Millionen USD, gegenüber 82,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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