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WKN DE: A2PJFX / ISIN: US70451A1043

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25.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PaySign B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PaySign B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,090 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 125,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 34,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei PaySign B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 29,0 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,345 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,130 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 114,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 82,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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