Erste Schätzungen: PaySign B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PaySign B wird voraussichtlich am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,020 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 30,54 Prozent auf 19,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,070 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 77,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 58,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at