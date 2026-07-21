Erste Schätzungen: PaySign B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PaySign B lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,060 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,020 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 26,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 38,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 19,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,238 USD, gegenüber 0,130 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 108,6 Millionen USD im Vergleich zu 82,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at