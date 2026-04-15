Erste Schätzungen: PBF Energy A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

PBF Energy A wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

14 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,352 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 90,03 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -3,530 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll PBF Energy A nach den Prognosen von 8 Analysten 7,38 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,07 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,49 USD, gegenüber -1,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 32,83 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,33 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at