Erste Schätzungen: PBF Energy A präsentiert Quartalsergebnisse

PBF Energy A wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,141 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PBF Energy A noch -2,540 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll PBF Energy A 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,11 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PBF Energy A 7,35 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -4,734 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -4,600 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 29,35 Milliarden USD, gegenüber 33,12 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at