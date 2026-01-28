PBF Energ a Aktie

WKN DE: A1J9SG / ISIN: US69318G1067

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PBF Energy A präsentiert Quartalsergebnisse

PBF Energy A wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,141 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PBF Energy A noch -2,540 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll PBF Energy A 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,11 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PBF Energy A 7,35 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -4,734 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -4,600 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 29,35 Milliarden USD, gegenüber 33,12 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu PBF Energy Inc (A)

Analysen zu PBF Energy Inc (A)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

PBF Energy Inc (A) 27,36 0,18% PBF Energy Inc (A)

