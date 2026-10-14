Erste Schätzungen: PBF Energy A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PBF Energy A lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 11,10 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PBF Energy A ein EPS von 1,45 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 35,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,65 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,38 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 23,89 USD, gegenüber -1,390 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 40,42 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 29,33 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at