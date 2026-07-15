Erste Schätzungen: PBF Energy A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

PBF Energy A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,56 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PBF Energy A noch -0,050 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,54 Milliarden USD – ein Plus von 27,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PBF Energy A 7,48 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,76 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,390 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 35,36 Milliarden USD, gegenüber 29,33 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at