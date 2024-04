Erste Schätzungen: PDF Solutions informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

PDF Solutions wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,145 USD aus. Im letzten Jahr hatte PDF Solutions einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 0,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 40,9 Millionen USD gegenüber 40,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,775 USD im Vergleich zu 0,080 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 181,9 Millionen USD, gegenüber 165,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at