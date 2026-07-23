Erste Schätzungen: PDF Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PDF Solutions wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,263 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 61,0 Millionen USD – ein Plus von 17,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PDF Solutions 51,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie, gegenüber -0,020 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 262,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 219,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at