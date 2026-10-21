Erste Schätzungen: PDF Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PDF Solutions wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,328 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 993,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 67,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 18,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 57,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 263,8 Millionen USD, gegenüber 219,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at