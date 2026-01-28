PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PDF Solutions stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PDF Solutions wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,236 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PDF Solutions ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 62,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 23,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 50,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,853 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,100 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 218,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 179,5 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
