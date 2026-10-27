pdvWireless Aktie
WKN DE: A2PP3J / ISIN: US03676C1009
|
27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: pdvWireless informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
pdvWireless präsentiert voraussichtlich am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,400 USD gegenüber 2,86 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 32,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte pdvWireless einen Umsatz von 1,6 Millionen USD eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,873 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,83 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,5 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu pdvWireless Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: pdvWireless informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.06.26
|Ausblick: pdvWireless stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu pdvWireless Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|pdvWireless Inc Registered Shs
|70,50
|-0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX vor ruhigem Start -- DAX etwas tiefer erwartet -- Börsen in Fernost uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt kaum verändert in den Handel einsteigen dürfte, wird der deutsche Leitindex etwas schwächer erwartet. Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.