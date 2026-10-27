Erste Schätzungen: pdvWireless informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

pdvWireless präsentiert voraussichtlich am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,400 USD gegenüber 2,86 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 32,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte pdvWireless einen Umsatz von 1,6 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,873 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,83 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at