Erste Schätzungen: Peab formerly Treb Tre Byggare B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Peab formerly Treb Tre Byggare B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass Peab formerly Treb Tre Byggare B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,29 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,01 Prozent auf 15,82 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Peab formerly Treb Tre Byggare B noch 15,06 Milliarden SEK umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,68 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,81 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 60,96 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 58,58 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at