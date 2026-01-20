Erste Schätzungen: Peab formerly Treb Tre Byggare B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Peab formerly Treb Tre Byggare B wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,16 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Peab formerly Treb Tre Byggare B einen Gewinn von 3,90 SEK je Aktie eingefahren.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,25 Prozent auf 16,80 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,19 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,74 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 8,32 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 58,89 Milliarden SEK, gegenüber 61,28 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at